¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡¢ÊÆ¹ñÏÂÊ¿°Æ¤Ë»¿Æ±¡¡¡Ö²ò·è¤Î´ðÁÃ¡×¤ÈºÆÉ½ÌÀ
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï24Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÇ¶á¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ï8·î¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎµÄÏÀ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥É¥¢¥ó»á¤Ï¸ò¾Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ò¸ò¾Ä¾ì½ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ºÇ¶á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿Åö½é¤Î28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤Î¥í¥·¥¢ÎÎ¾µÇ§¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥í¥·¥¢¤Î¼çÄ¥¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£