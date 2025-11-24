¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎAD¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Îµû²°¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÆ¯¤¥¿¥¤¥ßー¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦²ÐÍË21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¡£11·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥ß¥Ê¥ê¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥«¥ß¥Ê¥ê¡¦ÀÐÅÄ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤«¤é¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µíÐ§¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Ô¥¶¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Î¿ßË¼¤Ê¤É¼¡¡¹¤Èµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢»þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
ÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
À¾ËÙ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×
ÂìÂô¡Ö²¿¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×
ÀÐÅÄ¡ÖÅö»þ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À©ºî¤¬¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÉô¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÎAD¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Þ¥ー¹çÀ®¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡×
ÂìÂô¡ÖAD¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡¡ÂçÊÑ¤À¤í¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤è¤Ê¡©¡×
ÀÐÅÄ¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖºä¤ÎÊÔ½¸½ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÍÌ¾¤ÊÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤ÎÈ¯Ãí¤È¤«¤âËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡ÖÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌ¾Á°¤òÉ¬¤º³Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¿·¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÁêÊý¡¦ÃÝÆâ¤Ï¥Ð¥¤¥È¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä
ÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー°Ê³°¤ËÍø±×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÂìÂô¡Ö¼Â²È¤â¤ªÅ¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×
ÃÝÆâ¡Öµû²°¤È¤¤¤¦¤«¥¹ー¥Ñー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤É¤³¤âÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤é1Æü1Ëü±ß¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª»É¿È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÅÄ¡Ö¤À¤«¤éÊñÃú¤µ¤Ð¤¤È¤«¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
ÃÝÆâ¡ÖÀÎ¤«¤é²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ê¤é²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÁêÊý¤ÎÀÐÅÄ¤¬¡ÖÅìµþ¤Ç¤â¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÉÊ½Ð¤·¤È¤«¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë°ì½µ´Ö¤Ç¼¤á¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤Ö¤Ë¤³¤½¥¿¥¤¥ßー¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£