Ãæ¹ñ¤Ç»à½ý»ö¸Î¤Î¡Ö¸ø¼°È¯É½¡×ÃÙ±ä¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÍýÍ³¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯11·î23Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Îþ¹çÁáÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»à½ý»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°È¯É½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê·¼Åì»Ô¤Ç10·î²¼½Ü¤ËÈ¯À¸¤·4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿´Ñ¸÷¼ÖÎ¾¤Î³¤¤Ø¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¤Ç¤ÏÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤¬8Æü¸å¤È¤Ê¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¸ÐËÌ¾Ê½½±á»Ô¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤â¸ø¼°È¯É½¤¬3Æü¸å¤Î¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤ÏÀ¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£4·î°Ê¹ß¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âç¤¤Ê»ö¸Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10·ï¤Î½é²ó¸ø¼°È¯É½¤¬È¯À¸¤«¤é2Æü°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÈ¯À¸¤«¤é10Æü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¾Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë·Á¤ÇÊóÆ»¤·¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¸ø¼°È¯É½¤¬½Ð¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¡¢Åö¶É¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤ÎÆß¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£»³Åì¾Ê¤Ç¤Î»ö¸Î
¤µ¤é¤Ë¡¢·¼Åì»Ô¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¶É¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø¼°È¯É½¤òÂÔ¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÁ´¹ñ¥¯¥é¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´´Éô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ÚÃæ²Êµ»Âç³Ø¤ÎÁâÎÓ¡Ê¥Ä¥¡¥ª¡¦¥ê¥ó¡Ë¶µ¼ø¤¬¡Ö¿¼Ìë¤Î¸ø¼°È¯É½¤ÏÃÙ±ä¹Ô°Ù¤«¤Ä±£¤Ú¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆîµþÂç³Ø¡¦»ç¶â¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î±í»Ö²Ú¡Ê¥¤¥¨¥ó¡¦¥¸¡¼¥Û¥¢¡Ë¸¦µæ°÷¤ÏÅö¶É¤Ë¤è¤ë¸ø¼°È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡×²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏÊýÅö¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈ¯É½¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡¢¤¤¤ÄÈ¯É½¤¹¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ç½ÅÂç¤ÊÆÍÈ¯Åª»ö¸Î¡¦»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ¤ÏÀ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀ¤ÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤äÈ¯É½¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡¢È¯É½¤ÎÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö±£¤Ú¤¤¤äÌäÂê¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÏÀÍý¡×¤ä¡Ö´´Éô¤Î¾º¿Ê¤äÉ¾²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á²óÈò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¶ÉÂ¦¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢È¯É½¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö»ö¼Â¤Î¸øÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤ÏÀ¤ÎÍ¶Æ³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ï¡¢¹â°µÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê°Ý»ýºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ³èÈ¯¤ÊÊóÆ»¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë