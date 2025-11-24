»³ÅÄÎÃ²ð¡õ¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡ÙÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¥¥ã¥¹¥È²ò¶ØÆ°²è¤¬¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
»³ÅÄÎÃ²ð¤È¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬¡¢12·î5Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥ËーºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ËÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æó¿Í¤ò´Þ¤àÁ´¥¥ã¥¹¥È¤Î²ò¶ØÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡ÙÂÔË¾¤Î¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¸ø³«
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡¦¥ºー¥È¥Ô¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÄÌ¤¸¤ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡É¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¡È¤È¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ1,500²¯¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ76²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢Íè¤¿¤ë12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Æ´¤ì¤Î·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡£¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥ºー¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯――¡£
¢£¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»¤¤Êý¡¹¡×¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î?¡×¤È¾Î»¿
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢»°Âð·òÂÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢Dream Ami¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¤é¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂ³Åê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌò¤Ë¡¢²¼Ìî¹É¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Üー¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆüËÜÈÇÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤«¤é¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Î¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤ò¸ì¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿¥Óー¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ý¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¡È¥ºー¥È¥Ô¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»¤¤Êý¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µー¡£¡Ö¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µー¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¹âÅè¡ÊÀ¯¹¨¡Ë¡Ê¹â¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ºー¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ðー¥ÈÌò·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶ーÌò¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤È¶¦¤Ë¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÈ¿¶Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤äHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¡¢¡ÈÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¸ÄÀ°î¤ì¤ëÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤ÊÊý¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¦½÷Í¥¤µ¤ó¡¦¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤â³§º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È±é¤¸¤¿Êý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î!?¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁü¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥Ö¥ë¥º¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯·ÝÃ£¼Ô¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¼¤À¤±¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ°ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êー¤Ê¤É¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Êà¨ÃîÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÆÌ±ú¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂçËÁ¸±¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤Ï·à¾ì¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ±Ç²è´Û¤Ë¤ÆÆ±»þ¸ø³«
¡ÊC)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¡¦¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¦¥Ðー¥ÈÌò¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿ÆÃÊÌÆ°²è²ò¶Ø¡ª¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2