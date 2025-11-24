¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óCÅ¸Ë¾¡Û½¼¼Â°ìÅÓ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ëG1Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡À¤³¦²¦¼Ô¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê³°¹ñÇÏVÄ©¤à
¡¡º£Ç¯¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ëÂç°ìÈÖ¡ÖÂè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¹ñÆâG1ÇÏ7Æ¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éº£²Æ¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¤Ê¤É¸½ºßG1¡¦3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬ÍèÆü¤·¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤ÏÁ°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤À¡£º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»©·î¾Þ3Ãå¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤È¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÇÏ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤ÏÃæÃÄ¤«¤é¹ë²÷¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢G1ÇÏ7Æ¬¤òÇË¤Ã¤ÆG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ï¡¢20Ç¯¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡¢23Ç¯¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¢24Ç¯¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÈÆ±Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©Í¥¾¡ÇÏ¤¬¡Ö½ÐÁöµ¡²ñ3Ï¢¾¡Ãæ¡×¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ºÐÂåÉ½¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤ÏºÇ¿·¤Î¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°130¤Ç1°Ì¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤À¡£º£Ç¯¤Ï5Àï3¾¡¡¢2Ãå2²ó¤È·ø¼ÂÌµÈæ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¸½ºß¡¢¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¢ª¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¢ª±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤ÈG1¡¦3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸°¤ÏÅìµþ¤Î¹âÂ®ÇÏ¾ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤À¤±¡£05Ç¯¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñÇÏV¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢º£½Õ¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤òÉé¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿ÆÀ°ÕÉñÂæ¡£ºÆ¤Ó²÷Áö¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¡Ê14Ãå¡Ë¤Ï´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ê¤é´¬¤ÊÖ¤·É¬»ê¡£ºòÇ¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç2ÃåÆ±Ãå¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¢¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤â·òºß¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£