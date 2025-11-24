Éã¿Æ¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
¶áÇ¯¤ÏÊì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éã¿Æ¤â°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Paternity leave¡¾taking and early childhood development: A longitudinal analysis in Singapore - Li - 2025 - Journal of Marriage and Family - Wiley Online Library
Two weeks of paternity leave linked to improved child development
https://www.psypost.org/two-weeks-of-paternity-leave-linked-to-improved-child-development/
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°é»ù»²²Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤Î¶¯²½¤È´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÄ¹´üÅªÈ¯Ã£¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÉã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¤¬¶áÇ¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¿ôÆü´Ö¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Ëþ1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°é»ùµÙ²Ë¤¬Éã¿Æ¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎWei-Jun Jean Yeung¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¸¥¢¼Ò²ñ¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Î¾å¾º¤ä¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷ÉÔÊ¿Åù¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñ(ÆÃ¤ËËÌ²¤½ô¹ñ)¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¤ÆÉã¿Æ¤Î°é»ù»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é¤è¤êÄ¹¤¤°é»ùµÙ²Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óYeung¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ¡×¤È¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÍýÏÀ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍýÏÀÅª´ÑÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÃ±°Ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ù¤Ø¤Î´ØÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¹ÔÆ°¤ä·Ð¸³¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÍýÏÀ¤Ï¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²Æâ¤Î¶¯¤¤´Ø·¸À¤Èå«¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁá´üÈ¯Ã£Ä¹´ü¸¦µæ(SG-LEADS)¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÉã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²ËÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2013Ç¯5·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¿Æ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ï¼ç¤ÊÍÜ°é¼Ô¤¬Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë3895¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£Â¬Äê¤Ë¤Ï¡¢3ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°É¾²Á¼ÜÅÙ(BPI)¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¹¶·âÀ¤Ê¤É¤Î³°Åª¹ÔÆ°¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤ÎÆâÅª¹ÔÆ°¤ÎÎ¾Êý¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÈÃ±¸ì¤Î¼±ÊÌ¥Æ¥¹¥È¤È¡¢¥¦¥Ã¥É¥³¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÃ£À®ÅÙ¥Æ¥¹¥È¤Î¿ôÅª»×¹ÍÎÏ¤òÂ¬¤ë±þÍÑÌäÂê¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤ÊÆÈÎ©ÊÑ¿ô¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÎÊó¹ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡ÖÉã¿Æ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉã¿Æ¤¬°é»ùµÙ²Ë¤ò1½µ´Ö¼èÆÀ¤·¤¿¡×¡ÖÉã¿Æ¤¬°é»ùµÙ²Ë¤ò2½µ´Ö°Ê¾å¼èÆÀ¤·¤¿¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÆþÍá¤ä¥ª¥à¥Ä¸ò´¹¡¢Í·¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿°é»ù¤Ë¤É¤ì¤Û¤É»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ä¡¢Éã¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÆÌ©ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊì¿Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý½¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢Éã¿Æ¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î3¡Á6ºÐ¤ª¤è¤Ó5¡Á8ºÐ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ê¸»ú¤ÈÃ±¸ì¤Î¼±ÊÌÇ½ÎÏ¥¹¥³¥¢¤Î¸þ¾å¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÅª»×¹ÍÎÏ¤òÂ¬¤ë±þÍÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤Î2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î3¡Á6ºÐ»þÅÀ¤Î¥¹¥³¥¢¸þ¾å¤ÈÀµ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¿Æ¤Î1½µ´Ö¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤Ï¡¢5¡Á8ºÐ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤Î±þÍÑÌäÂê¤Î¥¹¥³¥¢¸þ¾å¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸À¸ì¤ª¤è¤Ó¿ôÅª»×¹ÍÎÏ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃæ´ÖÍ×°ø¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¤è¤ë°é»ù¤Ø¤Î´ØÍ¿¤äÉã»Ò´Ö¤Î¿ÆÌ©ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÆÌ©ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢3¡Á6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÅª»×¹ÍÎÏ¤òÂ¬¤ë±þÍÑÌäÂê¤Î¥¹¥³¥¢¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ´ÖÍ×°ø¤ò²ð¤·¤¿±Æ¶Á¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ë¤è¤ë2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤Ï¡¢3¡Á6ºÐ¤ª¤è¤Ó5¡Á8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¾å¤ÎÌäÂê¤Î¸º¾¯¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¡Ö²ÈÂ²´Ø·¸¤Î²þÁ±¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤¬ÎÉ¹¥¤Ê²ÈÂ²´Ä¶¤ò°é¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¾å¤ÎÌäÂê¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ï¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ä¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î¶µ°é¤ä¼ýÆþ¡¢Ç¯Îð¡¢²ÈÄí´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Yeung»á¤Ï¿´Íý³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎPsyPost¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Î°é»ùµÙ²Ë¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸¤È»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤È»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡¤ËÀøºßÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2½µ´Ö¤ÎÀ¯ÉÜÊä½õÉÕ¤¤Î°é»ùµÙ²Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Éã¿Æ¤¬°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Æ¹ñ¤Ë¾©Îå¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£