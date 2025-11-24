¡ÖÃå¤ëÉþ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¡¢¡×¢ª¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬Àµ²ò¤«¤â¡ª 40¡¦50Âå¤ÎÅß¤Ë♡¡ÖÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤¬¶á¤Å¤¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤Î»þ´ü¡£¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ËÃå¤ëÉþ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨ & ËÉ´¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²óÊÔ½¸Éô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ëµ¯ÌÓ¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤êµ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÅß¥àー¥É¤ò±é½Ð
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹ µ¯ÌÓ¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー³Æ¼ï¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿µ¯ÌÓ´¶¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥»ー¥¿ー¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¤ä¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤ÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Åß¥³ー¥Ç¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤Ç¥¥ì¥¤¤á¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤È½Å¤ÍÃå¤·¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤Åß¥³ー¥Ç
¤³¤Á¤é¤Ï¿§°ã¤¤¤Î¥Ö¥ëー¤òÃåÍÑ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤È½Å¤ÍÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¥ì´¶¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿ºÇ½Ü¥ë¥Ã¥¯¤Î´°À®¡£¹õ¤È¥Ö¥ëー¤Î¥Ñ¥¤Ã¤È¤·¤¿ÇÛ¿§¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åµé¼Ô¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥åー¥º¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M