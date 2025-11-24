´äºê¹¨Èþ¡¡¾®2¤Ç¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¤¤¿²Î¾§ÎÏ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö²ÎÍØ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê·îÍË¸å8¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤Î·èÁªÂç²ñ¤ËÍ¥¾¡¡£75Ç¯¤Ë¡ÖÆó½Å¾§¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÇÆ±Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡´äºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¡£¡Ö¤¹¤ß¤ì¿§¤ÎÎÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾®2¤Î»þ¤Ë5¡¢6Ç¯À¸¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë·Ý½Ñº×»²²ÃºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ê¸½LINE¡¡CUBE¡¡SHIBUYA¡Ë¤Ç¡¢²»¤òÏ¿¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼çÌò¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥Ó¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÆÃ¼ì¤¹¤®¤ë¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢MC¤ÎÀÖºäÂÙÉ§¤Ï¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤ÎÂçÈ´Å§¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´äºê¡£»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Å·ºÍ²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡Ø¤»¤ó¤»¤¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¿¹¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤â¡Ø¥¹¥¿ÃÂ¡Ù¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂËå¤Ç²Î¼ê¤Î´äºêÎÉÈþ¤â½Ð±é¡£¡ÖÁ´Á³¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£²Î¡¢¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î»Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»°»ÐËå¤ÎÄ¹»Ð¤¬²»³Ú¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¨Èþ¤¬2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀèÀ¸¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£