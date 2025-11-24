Áª¼êÃ£¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£Âè13Àá¤Î¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤ò2¡¾2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤Ï2°Ì¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¾¡ÅÀ1º¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö·ë²Ì¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï²þÁ±²ÄÇ½¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¸ÊÈãÈ½Åª¤À¤¬¡¢Àº¿À¤Ï¤Þ¤ÀÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¶­¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈãÈ½¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¡ÖÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À­¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤ê¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤ê¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ´î¤Ð¤Ê¤¤¤È¹¬¤»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤Î³èÆ°¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î·ë²Ì¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×

¡Ö²¿¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤­¤«·ëÏÀ¤òÆ³¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¸å¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï²ÝÂê¤À¡£Á°È¾¤Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£