¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î2ÀïÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¡Ä¡Ä¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âè13Àá¤Î¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤ò2¡¾2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤Ï2°Ì¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¾¡ÅÀ1º¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤ê¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤ê¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ´î¤Ð¤Ê¤¤¤È¹¬¤»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤Î³èÆ°¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î·ë²Ì¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«·ëÏÀ¤òÆ³¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¸å¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï²ÝÂê¤À¡£Á°È¾¤Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£