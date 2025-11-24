¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»Ø´ø´±¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¥¨¥¼¤Î¡È¸þ¾å¿´¡É ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÉ¬Á³¤À¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»Ø´ø´±¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Î¸å¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£±Ñ¡ØEvening Standard¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£Àá¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á3Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢½éÀï¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï4-1¤Ç°µ¾¡¡£º£¥·¡¼¥º¥ó°ì´Ó¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·10ÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÉ¬Á³¤À¡£ÂåÉ½Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Èà¤Ï2Æü´ÖµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·1Æü·Ð¤Ä¤È¡¢Èà¤ÏÎý½¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾åÃ£¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ²ÃÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡ÖÁª¼ê¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤¬Íè¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤«°ã¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï´î¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ª¡¼¥é¤À¡£Èà¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤À¡£¤½¤ì¤¬Èà¤Î»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥¼¤ÎìÅÍß¤µ¤äÉáÃÊ¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÆ±Áª¼ê¤ËÁê±þ¤·¤¤·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿10ÈÖ¤ò»¾¤¨¤¿¡£
¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤ÏCL¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¡¢¤µ¤é¤Ë½µËö¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡£