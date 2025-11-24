¡Úµð¿Í¡Û ±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤¬£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¡º£µ¨£²·³Àï¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£°ÅðÎÝ¤ÎÀ®Ä¹³ô¤¬Ê³Æ®¡ÄÂæÏÑ£×£Ì
¢¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ë£Â£ÏÁªÈ´£±¡½£³£Î£Ð£ÂÁªÈ´¡Ê£²£´Æü¡¦²ÅµÁ»Ôµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤¤µ¤é¡ËÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£Î£Ð£ÂÁªÈ´¡×¤Î¡Ö£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à¤Ç¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó£±»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï±¦µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜÌî¼ê¤Î£²£±ºÐ¤Ïº£µ¨¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¸£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡¢£²£°ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÌî¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ïº¸Íã¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£