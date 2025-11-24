Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¡ÄÁá¤¯¤âº£¸å¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥Í¥Ã¥ÈÏÃÂê¤Ë¡Ö¸½¼ÂÌ£¤Ë¡ª¡©¡×¡ÖºÆÁ³¤·¤½¤¦¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡½112¡¢117¡½111¤¬1¿Í¡£´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÅ·¿´¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤òÅ»¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£1R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤Îº¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬Âó¿¿¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£2R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£3R¤ÏÂó¿¿¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡ÈÂó¿¿¡É¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Å·¿´¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡Ý¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£4R¤ÏÂó¿¿¤¬°ú¤Â³¤µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀï¤¤¡¢Å·¿´¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬38¡½38¤Î¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢7R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬¥¯¥ê¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤òÌµÍýÌðÍý²¡¤¹¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£Î¾¼Ô°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡È½Äê116¡½112¤¬2¿Í¡¢117¡½111¤¬1¿Í¤ÎÈ½Äê0¡¼3¤Î´°ÇÔ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£È½Äê¤òÊ¹¤½ª¤¨¤ÆÂó¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅ·¿´VSÉðµï¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉðµï¤ÈÅ·¿´¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤¤ë¤Í¡×¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´vsÉðµïÍ³¼ù¤Î¼ûÍ×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÅ·¿´vsÉðµï¤¬ºÆÇ³¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÅ·¿´VSÉðµï¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡©¡×¡ÖÅìµþD¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿ÈÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Ï9·î14Æü¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê(¥á¥¥·¥³)¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£Å·¿´VSÉðµï¤Ï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ±ó¤Î¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£