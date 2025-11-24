世界75個限定！GLOBE-TROTTER×PEANUTS™記念スーツケース

GLOBE-TROTTERがPEANUTS™コミック誕生75周年を祝し、世界限定75個の特別コレクションを発表♡パステルブルーとネイビーのハードケースには、スヌーピーやウッドストックが遊ぶプリントライニングを採用。キャリーオンやパイロットケース、ストレージボックスなど、多彩なアイテムが揃い、開けるたびに旅の物語が広がります。コレクター必見の特別仕様です♪

75周年記念コレクションのアイテム

キャリーオン 4ホイール 世界限定75個

価格：473,000円(税込)

軽やかなパステルブルー×ネイビーコーナーに、スヌーピーたちの愛らしいプリント。シリアルナンバーレザーパッチ付き。

パイロットケース 4ホイール 世界限定75個

価格：451,000円(税込)

内装にはフライング・エースのスヌーピーとウッドストックの空中アートを採用。旅の物語を楽しめます。

ミニチュアケース 世界限定75個

価格：269,500円(税込)

ストレージボックス 世界限定75個

価格：247,500円(税込)

ラゲッジタグ

価格：34,100円(税込)

※個数限定なし、シリアルなし

有楽町マルイにROSIER by Her lip to初常設店♪新作B.B.Braや限定アイテムが勢ぞろい

世界限定コレクションの魅力

外装のパステルブルーとネイビーの落ち着いた組み合わせに、友情と希望の象徴“記念の木”の下で集うPEANUTS™キャラクターがプリント。

内装の特別ライニングは、スヌーピーとウッドストックが世界を飛び交うデザイン。英国クラフツマンシップとユーモアが融合した、遊び心あふれる上品なコレクションです♡

発売日・販売店舗情報

発売日：2025年11月19日(水)

販売店舗：銀座、阪急うめだ、新宿伊勢丹メンズ館、銀座三越、日本橋三越、福岡岩田屋、名古屋松坂屋、青山、札幌大丸店(POP UP)、福屋八丁堀本店(POP UP)、オンラインストア

※数量限定のため、品切れの場合あり。開封のたびに広がる特別な旅の世界を楽しめます♪

GLOBE-TROTTER×PEANUTS™で旅を特別に

GLOBE-TROTTERとPEANUTS™75周年記念コレクションは、世界限定75個のキャリーオンやパイロットケースなど、開けるたびにスヌーピーとウッドストックの旅が広がる特別仕様♡

内装プリントやシリアルナンバーレザーパッチ付きで、コレクター必見のアイテムです。大切な旅の相棒として、上品かつ遊び心あふれる特別なひとときを楽しめます♪