¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×Âó¿¿¡½Å·¿´Àï¤ÇÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¥³¡¼¥ë¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂó¿¿¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Å·¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£ºÆ¤Ó·»Äï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡£¡ÖÎý½¬¤Èµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¥¹¥ê¥Ã¥×¤äÅ¾ÅÝ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë°äº¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤ÏÍä¤ß¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¡¢Âó¿¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áX¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ÉÆþ¤ê¡£ÇÉ¼ê¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·èÃå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£