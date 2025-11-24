¡Ú·àÃÄ»Íµ¨¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¾å±é30¼þÇ¯¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ÊÀã¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬°§»¢
·àÃÄ»Íµ¨¤¬½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¾å±é¤·¤Æ¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ24Æü¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯11·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ò³«Ëë¤·¤¿·àÃÄ»Íµ¨¡£¤½¤Î¸å¡¢1998Ç¯12·î¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡¢2003Ç¯12·î¤Ë¡Ø¥¢¥¤¡¼¥À¡Ù¡¢2013Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥ê¥È¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¡¢2015Ç¯5·î¤Ë¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¡¢2016Ç¯12·î¤Ë¡Ø¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¤Î¾â¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤È¼¡¡¹¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò¾å±é¡£7ºîÉÊ¤ÎÁí´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÏÌó3200Ëü¿Í¡Ê·àÃÄ»Íµ¨È¯É½¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè1ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï24Æü¡¢ÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°§»¢¤ä¡¢·àÃæ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡Ø¿Í´Ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·àÃÄ»Íµ¨¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ç¤â¸ø±é¸å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼ÔÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£