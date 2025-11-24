Æá¿ÜÀî´°ÇÔ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÚ²¼ºÂ¡¡¡Ö¿ÀÆ¸¡×¡¢À¤³¦²¦ºÂ±ó¤¯
¡¡¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤Î±É¸÷¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¡Ö»þÂå¤Î°ì¤Ä¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÆ®¤¦¡×¤ÈÎ×¤ó¤ÀWBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç24Æü¡¢3¡½0¤ÎÈ½Äê¤Ç´°ÇÔ¡£¸ÀÆ°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö°ÛÃ¼»ù¤Ï¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤Î±ó¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡1²ó¤Ëº¸¤ÎÂç¿¶¤ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢°æ¾åÂó¿¿¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤ë¡£2²ó¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À½ù¡¹¤Ë´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Æ±¦¤òÈïÃÆ¡£Â¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÆß¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÉáÃÊ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âÍá¤Ó¤¿¡£Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê³ÊÆ®µ»¥»¥ó¥¹¤òÂç¾¡Éé¤Çµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤È¤âÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£ÇÔËÌ¤òÃÎ¤ê¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·²¦¼Ô¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£