Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¾èÍÑ¼ÖÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÃË¡Ê37¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¡¢1¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬Æ¨Áö¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤ç¤¦Ãë¤¹¤®¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¤ª¤è¤½2»þ´ÖÁ°¤Ë¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ©¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Ö¤ò»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¹¤ò½Ð¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£