¤³¤ÎºâÉÛ¡¢¤¿¤ÀÇö¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÙÊ§¤¤¤ÎÎ®¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºâÉÛ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤µ¡¢¤½¤·¤ÆËèÆü»È¤¦¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇËþ¤¿¤¹ºâÉÛ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹ºâÉÛ¡ÖHORIZON¡×¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Æü¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¾å¼Á¤Ê¥ª¥¤¥ë¥ì¥¶¡¼¤Î´¶¿¨
È¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¼Á´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¹ñ»º¥ª¥¤¥ë¥ì¥¶¡¼¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Ä¤¤Ìµ°Õ¼±¤Ë»Ø¤Ç¤Ê¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï³×À½ÉÊ¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢½êÍÍß¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºâÉÛ¤¬ËÄ¤é¤ß¤¬¤Á¤À¤È´¶¤¸¤ëÎÌ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤¿
¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¼ýÇ¼ÎÏ¤È¥¹¥ê¥à¤µ¤ÎÎ¾Î©¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºâÉÛ¤¬ËÄ¤é¤ß¤¬¤Á¤ÊÎÌ¤ò¤¢¤¨¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¸ü¤ß¤¬¤ä¤ä¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¡£½¾Íè¤ÎºâÉÛ¤Ê¤é·¿Êø¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖHORIZON¡×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê·Á¾õ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê¤Þ¤Þ¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¤âºâÉÛ¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥ê¥à¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤È¹Å²ß¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÖÄì¾å¤²¹½Â¤¡×¤È¡¢³×¤Î½Å¤Ê¤ê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÇö¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ýÇ¼¤·¤¿¤È¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²ñ·×¥·¡¼¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×Àß·×
¼¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÉÛ¤ò³«¤¯¤È¡¢¤ª»¥¡¢¾®Á¬¡¢¥«¡¼¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ±¤¸Ê¿ÌÌ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¤â¤¿¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯»æÊ¾¤È¹Å²ß¤ò¼è¤ê½Ð¤»¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¼Â¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¡£
ÆÃ¤Ë½¨°ï¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¤¤¯³«¤¯¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡£¥È¥ì¡¼¤«¤é¾®Á¬¤òÁª¤Ö´¶³Ð¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¥ì¥¸¤ÎÁ°¤Ç¾®Á¬¤òÃµ¤·¤Æ¾Ç¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤â²²¤»¤ºÅêÆþ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÑµ×À¤Ï¡©
¾å¼Á¤Ê³×À½ÉÊ¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥â¥Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥é¥Õ¤Ê´Ä¶¤ÇÂÑµ×À¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¸°¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î¾®Êª¤È°ì½ï¤Ë¥«¥Ð¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢3Æü´Ö»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ý¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸÷¤ËÅö¤Æ¤Æ¤è¤¯¸«¤ì¤ÐÈùºÙ¤Ê»¤¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³×¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤¬¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÆëÀ÷¤Þ¤»¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤Î»ÈÍÑ¤Ç¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡ÖHORIZON¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²ñ·×¤Î¤È¤¤Î½êºî¤ÎÈþ¤·¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÁªÂò»è¤À¤È¼Â´¶¡£
¤â¤·º£¤ÎºâÉÛ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡Ö»ë³¦¤¬¤Ò¤é¤±¤ë³«Êü´¶¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖHORIZON¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä»ë³¦¤¬¤Ò¤é¤±¤ë³«Êü´¶¡£¼¡À¤Âå¥·¡¼¥à¥ì¥¹Ä¹ºâÉÛ¡ÖHORIZON¡×
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£