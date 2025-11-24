·î¤ÎÇ¯¶â13Ëü8000±ß¡¦¶âÍ»»ñ»º1010Ëü±ß¡Öº£¸å¤Ï¤º¤Ã¤È1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×73ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸å¤ÎÂç¤¤Ê¸å²ù
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»73ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§630Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â560Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º450Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§Ìó8Ëü8000±ß¡Ê·«¤ê¾å¤²¼õµë¤È¿ä»¡¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤ÆÍ¾²Ë¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï»öÂ¤ê¤ë¶â³Û¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö11Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¡¹¤Î½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ²¼¤Îµ¤³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤º¤Ã¤È1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»à¤Ì»þ¤â¸ÉÆÈ»à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Çº£¤ÎÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£Ï·¸å¤Î¼«Í³»þ´Ö¤ò³èÆ°Åª¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
