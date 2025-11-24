¡Úë¾Êó¡Û½Õ¹â3ÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤5ÅÙV¡Ä¹â¹»ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¶¯¹ë¡¢·§ËÜ¡¦ÄÃÀ¾¤ÎÈªÌîµ×Íº´ÆÆÄ¤¬»àµî¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÎÈªÌîµ×Íº´ÆÆÄ¤¬24ÆüÄ«¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£80ºÐ¡£·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡£
¡¡ÄÌÌë¤Ï26Æü¡¢Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï27Æü¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£°ìÈÌ»²Îó¤ÏÄÌÌë¤¬26Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆ±7»þ¤Þ¤Ç¡¢Áòµ·¤Ï27Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éÆ±11»þ¤Þ¤Ç¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®°Â±Ê652¡¢ºØ¾ì±×¾ë²ñ´Û¤Ç¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊÇî·Ã¡Ê¤Ò¤í¤¨¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡1974Ç¯¤«¤éÄÃÀ¾¹âÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ò3ÅÙÀ©¤·¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤âº£²Æ¤ò´Þ¤á¤Æ5ÅÙÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎµÜ±º·ò¿Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£60ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¿´Â¡¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤Àº£½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¾¯Ç¯ÃË»Ò¤âÀ©ÇÆ¡£ÍèÇ¯1·î¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì¤â·è¤á¡¢¡Ö¹â¹»3´§¡×¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¤â·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤¿¤¬¡¢24ÆüÄ«¤Ë¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£