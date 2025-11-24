°æ¾åÂó¿¿¡Ö1RÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¡ÖÊÖ¤êºé¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È2ºÐ²¼¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ä¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢º£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤³¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½²þ¤á¤ÆÅ·¿´Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê³Ð¸ç¤ÇÀï¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ê¥á¤º¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯Å¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤óÍè¤é¤ì¤¿¤·¡£¤â¤¦1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤ÆÉé¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤´²ÈÂ²¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ï¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬µîÇ¯Éé¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤â¤¦Îý½¬¤ò°ì¤Ä¤âÈ´¤«¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿Âó¿¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤â¤¦ÊÖ¤êºé¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦º£¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ËÜÅö¤Ë²ñ¾ì¤ÏÀ¨¤¤´¿À¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Å·¿´Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×