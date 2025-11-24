Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½é¹õÀ±¤ÎÅ·¿´¤Í¤®¤é¤¦¡¡X¤Ë¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û3¡½0È½Äê¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé(42)¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£·¯¤Ï¡ØÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ù¤À¡£¡×¤È¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬ÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤È¤ÏÂÐÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É³ÊÆ®µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿´ÖÊÁ¤À¡£
¡¡3Ê¬¸å¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÅ·¿´¡£·¯¤Ï¤È¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤À¡£Éé¤±¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ÆÁê¼ê¤ò»¾¤¨¤¿¡£¤È¤Æ¤â¡Ø¶¯¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÔ¼Ô¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£