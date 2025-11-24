¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¤¬°úÂà¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸µ½÷²¦
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2015Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¡Ê28¡Ë¡á¥í¥·¥¢¡á¤¬24Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿21Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤ÈÉü³è¡£10Âå¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÊ´¬¤¹¤ë¥í¥·¥¢Àª¤Ç°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº¤Æñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¿¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¼¤¦À©ºÛ¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£