¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×Âç±Û·ò²ð»á¡¢Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ë´üÂÔ¡Ö°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿·À±¡£ÅöÌÌ¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ö¤ê¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×¾ì½ê¿ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç£±°Ì¤Î¶×²¤½§¤Î£±£¹¾ì½ê¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë£±£´¾ì½ê¡£½éÍ¥¾¡»þ¤ÎÇ¯Îð¤¬µ®²ÖÅÄ¤Î£±£¹ºÐ£µ¤«·î¡¢ËÌ¤Î¸Ð¤Î£²£°ºÐ£¸¤«·î¡¢ÇòË²¤Î£²£±ºÐ£²¤«·î¤Ë¼¡¤°£²£±ºÐ£¸¤«·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¡¢¾Ò²ð¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¿·Âç¤È¤¤¤¦¤·¤³Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤È¤¤¤¦¤·¤³Ì¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¤·¤³Ì¾¤Î°ÂÈþ¶Ó¤«¤é£²Ê¸»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÀÄ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ´ú¤Î¿§¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö²¼¤Î¿·Âç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Î¡Ê´ØÀ¾Âç¤Î¡Ë»³Ãæ¿·Âç¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤Î¤·¤³Ì¾¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Èà¤Îº£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÆüËÜ¸ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¡£
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ³¦¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢¤½¤·¤ÆË¾ºÎ¶¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Î²£¹Ë¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤ËÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿·À±¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡£ÅöÌÌ¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£