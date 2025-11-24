°æ¾åÂó¿¿¡¡¡ÈÅ·¿´·âÇË¡É¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¡ªÀ¤³¦¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¡Ö°æ¾å°ì²È¤¬¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Å·¿´¤òÅÝ¤·¤¿¤¾¡ªÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤òÅ»¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£1R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤Îº¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬Âó¿¿¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£2R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£3R¤ÏÂó¿¿¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡ÈÂó¿¿¡É¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Å·¿´¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡Ý¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£4R¤ÏÂó¿¿¤¬°ú¤Â³¤µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀï¤¤¡¢Å·¿´¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬38¡½38¤Î¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢7R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬¥¯¥ê¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤òÌµÍýÌðÍý²¡¤¹¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤¬¡Ö°æ¾åÂó¿¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤ò¸«¤»¤¿¤Í¡×¡ÖÂó¿¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡×¡ÖÂó¿¿¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö°æ¾å°ì²È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£