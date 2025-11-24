WEST. ¡¦¿À»³ÃÒÍÎ¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡¡Êó¹ð»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤¹
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÊó¹ð¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ï¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¿À»³¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿À»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Þ¤¿¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡×WEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤Þ¤¿¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Í¥¤¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡È´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¡É¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¼õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤Ï¿À»³¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢HANA¤ÎMOMOKA¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£