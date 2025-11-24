¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¡¢°úÂà¤ÎÄ¹Ìî¤«¤é¡ÖÍê¤à¤¾¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡¡Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ø·è°Õ
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¡ÈÄ¹Ìîº²¡É¤ò¶»¤ËÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£³Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìî¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¡ÊÄ¹Ìî¤È¡Ë°®¼ê¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¡¢¡ØÍê¤à¤¾¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¡£¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£Ã¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤¿¿¶¤ë¤Þ¤¤¤â¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¡£Íèµ¨¤³¤½¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤ó¤ÀÀõÌî¤Ï¡Ö£²£±ºÐ¤Ï¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¡£²ù¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££±·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£