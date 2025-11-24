°æ¾åÂó¿¿¡Ö¤ª¸ß¤¤´¶¼Õ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¡¡Å·¿´¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡ºÆÀïÍ×µá¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤ÏÅ¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂ×´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡ºÎÅÀ¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£12²ó½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æá¿ÜÀî¤ò·âÇË¤·¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Å·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡½øÈ×¤ÏÆá¿ÜÀî¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤·¤Æ¤¤¿´À¤¬°æ¾å¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Á³¤È½Ð¤»¤¿¡£¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤¿¡×¡£5²ó¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Æá¿ÜÀî¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¡£8²ó½ªÎ»»þ¤ÎºÎÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿2¿Í¤¬»î¹ç¸å¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤´¶¼Õ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°æ¾å¡£·ý¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌµÇÔ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ´ª¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÌÜ¤¬¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢°æ¾å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤ÇºÆÀï¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£
