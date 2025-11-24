Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤â¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡×¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×°æ¾åÂó¿¿¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦¡Ú¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂ×´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£²ñ¸«¤Ë¸½¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ì¥¤»¤¿¤Î¤ÏÆá¿ÜÀî¡£½ªÎ»´ÖºÝ¡¢º¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬°æ¾å¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¥´¥ó¥°¤Ç¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£2²ó¤Ë¤âÅª³Î¤Ë´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬°æ¾å¤â°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£Åª³Î¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ÉÃåÃÆ¤µ¤»¡¢8²ó½ªÎ»»þ¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ç¤Ï76-76¡¢77-75¡¢78-74¤Î2-0¤Ç°æ¾å¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê°æ¾å¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹ª¤ß¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢È½Äê¤Ø¡£¼ê¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Î°æ¾å¤Ï´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¡Íø¤òÊ¹¤¤¤¿Âó¿¿¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Æá¿ÜÀî¤È¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¼«¿È¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÆá¿ÜÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸3¼Ô¤È¤âÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿4²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¤À¡¢¥É¥í¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÉ½¸½¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢Å·¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¼¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¡×¤ÈÉ½¾ðÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÀµÄ¾¡Ä¡Ä½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤ÆÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡×
¡¡ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤Ê¤È¡£½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê°æ¾å¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤Æ°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¼¤á¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡£¼¤á¤Ê¤¤¤è¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ47ÀïÁ´¾¡¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï42Àï¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£Íâ24Ç¯10·î¤Î5ÀïÌÜ¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡¢Æ±6·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÌµÇÔ¤ò´Ó¤¡¢À¤³¦Àï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë