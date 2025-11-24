グラビアアイドル・似鳥（にとり）沙也加（32）が24日、都内で、最新電子作品「似鳥沙也加 ふれあ、／ふりる。」（発売中、KADOKAWA）の発売記念取材会を行った。



【写真】清楚な雰囲気からのギャップがすごいぞ！

セルフプロデュースも手がけたデジタル写真集で「画面越しにも体温と湿度が伝わる作品に」がコンセプト。撮影は沖縄で行い、汗もそのまま写っているという。「暑い中で温度感が伝わったと思います。汗だくでの“強い意志”も表現しています」と生々しさをアピールした。お気に入りは「汗が透けちゃってて…」と大胆過ぎて公開しづらい、オレンジのタンクトップのショットだという。



「ふりる、」の表紙はフリフリの超小さめ衣装で、手で胸元をギュッとしたショット。「ふれあ。」は素肌にシャツというドッキドキのスタイルだ。それぞれ13着の衣装も似鳥自身が選んだもの。透け感のあるオトナの姿をたっぷりと見せている。



撮影に向けては「ムチムチのイメージ」を保つために、あえて太ることを意識した。「体重というより体脂肪率を落とさないように」と“やわらかさ”をキープすることを重視。鏡やスマホの自撮りではなく、普段から“カメラで撮られた姿”をチェック。撮影の準備段階から、細部までこだわり抜いてボディメイクした作品となった。



デジタルという強みを生かし「ふれあ、」「ふりる。」ともに130ページを超える大ボリューム。「スマホでも見ることができるので、仕事先とか出勤前に見てもらって、みなさんに寄り添えるような作品になれば」と思いも語った。



（よろず～ニュース編集部）