¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡È¤¤¤í¤¤¤í¡É¤¢¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö2025Ç¯¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ40Ç¯¡£¤·¤«¤·Æþ±¡¤Ç¤Ò¤È·î¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¡¢7·î¤ËºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë¤è¤ë¹øÄË¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤¿´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ¯¼£´Ø·¸¤ÇÏ¢Æü¥Ð¥º¤ë¡×¤È¤â¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀ¼£ºÂ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿40¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬12·î20Æü¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¼ÇÉÍ¡Ù¡£À§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£40Ç¯Ê¬¡¢¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£