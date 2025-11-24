¡Ö¤Ï¤¢¡© ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×39ºÐ½÷À¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡ÈÍ×Ãí°ÕÇ§Äê¡É¥Þ¥ÞÍ§¤Î¡Ö¾×·â¹ÔÆ°¡×
¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¿¤«ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¡Ö»ä¤Ï¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×¤È·ëÏÀ¤ò¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ËÜ¶Ú¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Áê¼ê¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤ÀÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤é¤À¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸ß¤¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Æ³°¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤Ï¡©¡×¡Ö²¼ÉÊ¤¹¤®¤ë¡×¥Þ¥ÞÍ§Á´°÷¥É¥ó°ú¤¡£¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿44ºÐ¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð
¤½¤¦ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡Ë¡£9ºÐ¤È7ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿²¼¤Î»Ò¤ÎÍ§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÊÑ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¡¢ÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤ËÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÍñ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤¬³ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¤È¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤â³ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿É×¤¬¡Ø²¿ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤È¸À¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¾Ð¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍñ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¥¨¥é¤¤¤Ç¤·¤ç¤È²ÈÂ²¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¿¤¤¤·¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÈÍÙ¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¿ôÆü¸å¤Î¤³¤È¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ñ¡¼¥Èµ¢¤ê¤Ë¶á½ê¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¿ô¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£
¿ô¥«·î¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï»î¤·¤Ë¤ª¤â¤·¤íÏÃ¤òÊÌ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È°Æ¤ÎÄê¡¢¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ø¤½¤ÎÏÃ¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éâË¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Ë¤¿¤À¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÃøºî¸¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¥¦¥±¤òÁÀ¤¦¤Ã¤Æ¥»¥³²á¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ï¼«Á³¤È¡ÖÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª°·¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÊÊ¤ÏÄ¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤¬¤Î¤±¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ä¤¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢º£¤â¼þ°Ï¤È¶¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ãç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¤Î¥ë¥ß¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤°Ãã¡¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ÆÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ä¥Î¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÉ×¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿¤À¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤À¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤»Ï¤á¤ëÁ°¤è¤êÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ë¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥¸¥à¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë°û¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ö¤Ã¤¿¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ØÂÀ¤ê¶ñ¹ç¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¿¤À¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ñÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¥ß¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Ö¤Ã¤¿¤®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤òÀèÇÚ¤¬°Ö¤á¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·Í¡¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»ä¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ë¥ß¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ë¥ß¤µ¤ó¤ÏÌÛ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥ä¥Î¤µ¤ó¤Ïºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÂµ¤é½¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¥¢¥ä¥Î¤µ¤ó¤Î¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ÏÅöÊ¬¡¢¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
