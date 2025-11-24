Èª»³Î´Â§»á¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Å·¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¿®¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û3¡½0È½Äê¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô3¿Í¤¬YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀ¸²òÀâÇÛ¿®¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¡×¡£ÃÝ¸¶»á¤â¡ÖÅ·¿´¤ÏÁÀ¤¤²á¤®¤Æ¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡ËÅö¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡3¡½0¤ÎÈ½Äê¤ÇÂó¿¿¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ÃÝ¸¶»á¤Ï¡ÖÂó¿¿´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£ÃÝ¸¶»á¤â¡ÖÅ·¿´¤Ï¤³¤ì¤Ç¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÞÀ®Ä¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤òÎÈ¤ËÉ¬¤ºÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
