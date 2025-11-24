°æ¾åÂó¿¿¤¬¡ÈÌµÇÔ¤Î¿ÀÆ¸¡ÉÅ·¿´¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡Ä¡×ºÆÂ×´§¤ËÂç¶¶²ñÄ¹¡ÖÁ°²ó¤è¤êÀ¨¤¯¶¯¤¯¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢À¤³¦²¦¼ÔÊÖ¤êºé¤¤Î´î¤Ó¤è¤ê¤âÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Î¿ÀÆ¸¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë½é¹õÀ±¤Ä¤±¤¿ÃË¡£¤½¤Î½¼¼Â´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡Ö½¼¼Â´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¶¯Å¨¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡ÄÎý½¬¤Ï¤¦¤½¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êµ÷Î¥±ó¤¤¡£ÌÜ¤¬ÎÉ¤¤¡£ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤ÆÌÜ¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Âó¿¿¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¡ÊºÆÀï¤Ï¡Ë¸þ¤³¤¦¤â¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âç¶¶²ñÄ¹¡¡Á°²ó¤è¤êÀ¨¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£4²ó¤Î¸ø³«ºÎÅÀ²ó¤ÇÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥±¤ë¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
