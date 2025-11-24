King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤ÈCM¤Ç½é¶¦±é¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡È¥¢¥Ë¥á¡É
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤Ç½é¶¦±é¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëCM¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ø¡ô¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÄ°¤³¤¦¤è¡¡Ê¿À®¤Î¡ÖÎø¤Î·ëËö¡×¡ÙÊÓ¡£Ê¿À®¤Î3Ç¯´Ö¤ÈÎáÏÂ¤ÎÅß¡¢·îÆü¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ç´Ö¤Ç¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤â¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤¬ÏÃ¿ô¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ë¥á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¢Ä¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¡»ä¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤ëCM¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆé¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆé¤È¤¤¤¦Æé¤òÁ´Éô¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢±¿Æ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡»ä´¨¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤è¤ê¤â´¨¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë»äº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤°¤é¤¤´¨¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âå¼Õ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¶ÚÆù¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢´ðÁÃÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤¤¤¤¤«¤â¡£¼¼Æâ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤«¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£