¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ²á¤®¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÎÀ¼¡ª
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼2¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢Ì¼2¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ë»æ¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ä¡¼¤¿¤ó¡¢¤ª¤Þ¤á¤¿¤óÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤ä¤Í¡×¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎÉ¤¤¤ÈÆÉ¤ß±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¡×¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤Ë»æ¼Çµï¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ²á¤®¤ÆÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÇ®¤âÆþ¤ë¡£²¿ÅÙ¤«¤«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌ¼2¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¹©¤Ç´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¸µ¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Î¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤¡×¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀèÆü¡¡Ä¹½÷¤È3¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¡¡2¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Î¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
