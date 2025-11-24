¡Ú¹á¹Á¶¥ÇÏ¡Û¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬Éü³èV¡ª¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤¹¤ë¡Ä¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×
¡¡11·î23Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G2¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡Ê2000m¡Ë¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢µÙÍÜÌÀ¤±½éÀï¤ò´°¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¢¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤ÇÏ¢Â³2Ãå¤ÈÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¤Î°ìÆ¬¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤â´°Éõ¤·¤ÆÉü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼Éü³è¡Ä¹á¹Á¶¥ÇÏ¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÇÏ¡×
¡¡°È¾å¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£º£Æü¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤ÎÁö¤ê¡£µ³¾è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥·¥å¥àÄ´¶µ»Õ¤â¡Ö232Æü¤Ö¤ê¤Ç2000m¤ÎG2¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÍÇ½¤â¸¤µ¤âÂ·¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï12·î14Æü¤ÎG1¡¦¹á¹Á¥«¥Ã¥×¤¬ºÇÂçÌÜÉ¸¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë4Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£¿Ø±Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤À85¡ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾ÇÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î³èÌö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£