¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡É¿ÀÆ¸¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬1116¡½112¡¢117¡½111¤¬1¿Í¡£´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤³¤½¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å²ó¤ëÅ·¿´¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¤«¤éÂó¿¿¤¬¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢Àè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤¹Å¸³«¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï38¡½38¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢75¡½77¡¢74¡½78¤ÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Å·¿´¤Ï¡¢½ªÈ×¡¢¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¹½¤¨¤Ç¾å²¼¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂó¿¿¤ËÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡È½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿Å·¿´¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¾¡¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¡£Âó¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÅ·¿´¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿·ë²Ì¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê4²ó½ªÎ»¸å¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ï¡Ë¥É¥í¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁê¼ê¤âÍè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡¢Á°¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤â°õ¾Ý¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÇÔËÌ¤È¤Ê¤ëÈ½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£À¨¤¯¿ÍÀ¸¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Á°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬9·î¤Ë´ÙÍî¡£Æ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿È¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤ÎÌ´ÂÐ·è¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤â¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤º¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢Áí¹ç¤ò´Þ¤á¸ø¼°Àï55ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£ºÆÄ©Àï¤Ø¸þ¤±¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹»þ´Ö¤¬¡¢Å·¿´¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£