¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Æ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë£³¡Ý£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡£²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂó¿¿¤Ï¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤¿¡×¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢Áê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ÈÂ²¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£º£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡¢Å·¿´Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤á¤º¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯Å¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤³¤ì¤¿¤·¡¢£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Û¤ó¤È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¤¸¤á¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ýº££±Ç¯Á°¡¢Éé¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¿¿¸ã¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ·»¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Èº£Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤»£±ÈÖ¤ÏÁê¼ê¤¬Å·¿´Áª¼ê¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÉã¿¿¸ã¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ªÉã¤µ¤ó¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦Îý½¬¤ò°ì¤Ä¤âÈ´¤«¤º¤Ë¡¢¤¢¤È¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ýº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÊÖ¤êºé¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦º£¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡¡Ýº£Æü¤Î»î¹ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤´¿À¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ØºÇ¸å¡¢°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·¿´Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×