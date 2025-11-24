¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û11·î25Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤¬¼þ°Ï¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤½¤¦¡£ÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ìÆü¡£¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Åù¡¢´¶¼õÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÌë¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î±¿µ¤¡£Âç»ö¤ÊÍÑ»ö¤ÏÀè¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï±¿µ¤¤¬ÄãÌÂ¤·»Ï¤á¡¢µ¤Ê¬¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡Ìµ¤¯¤·¤¿Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ë°Å¼¨¡£º£¤Þ¤ÇÃµ¤·¤¿»ö¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£½é¿´¤ËÊÖ¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²µ¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏŽ¤Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤ä±«¤ÎÆü¤Ç¤âŽ¤¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈÌ²µ¤¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹Ž¡