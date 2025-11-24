¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û°¤ÉôÂó¿¿¡¡G1½éÀ©ÇÆ¡õGP½é½Ð¾ì¡¡ËÌÆüËÜÀª42Ç¯¤Ö¤ê¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Î£Çµ¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¤Ï24Æü¡¢12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤¬Ä¾Àþ±Ô¤¯¿¤Ó¤ÆG1½é·è¾¡¤Ç½éV¡£Í¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤È¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï¹Ó°æ¿òÇî¡¢3Ãå¤Ï¾¾°æ¹¨Í¤¤Ç¡¢3Ï¢Ã±¡ã6¡ä¡ã2¡ä¡ã3¡ä¤ÏºÇÄã¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë35Ëü990±ß¡Ê504ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°ÇÛÅö¤Ë¡£¤Ê¤ªÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï148²¯8072Ëü9200±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î140²¯±ß¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿
¡¡¤³¤ì¤¾¶¥ÎØ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥ºÄÌ¤ê¡È¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¾¤ËÌµ¤¤¤À¤í¡ª¡É¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¡¢Ä¾¶á4¥«·î¤Î¶¥ÁöÆÀÅÀ105ÅÀÂæ¤Î°¤ÉôÂó¤¬G1½éÀ©ÇÆ¡£8²óÌÜ¤ÎG1»²Àï¤Ç½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±´üÆ±ÈÉ¤ÎµÈÅÄÂóÌð¥Þ¡¼¥¯¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎG1¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾åV¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡©SµéSÈÉ¡©²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬²¿Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿Æü¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤±¤Éº£²ó¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï6ÅÙÍî¼Ö¤·¡¢º£´ü¤â¼º³Ê1²ó¡£Ä¾Á°¤ÏF1¤Ç¤â·è¾¡¤ò³°¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍè¤ëÁ°¤ÏÏÂÅÄ·½¤µ¤ó¤È¡È1ÈÉ¤Î¾¡Éé¶î¤±¡£°ì¼¡Í½Áª¤Î2Áö¤ò5¡¢5Ãå¤¯¤é¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤Í¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡1ÈÉ¤É¤³¤í¤«¡¢Æ±´ü¤ÎµÈÅÄ¤È¿·»³¶ÁÊ¿¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÇSµéSÈÉ¤Ë¡£¿·»³¤Î´ÙÍî¤ÇËÌÆüËÜ¤«¤éSÈÉ¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ëÀª¤È¤·¤Æ¤Ï°¤Éô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë7Ç¯Á°¡¢83Ç¯¤Ë¿ûÅÄ½çÏÂ¤¬¤¤¤ï¤Ê¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÀ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë42Ç¯¤Ö¤ê¤ÎG1À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÄÐ´²ÆÁ¤ä¿ûÅÄ°íÆ»¡¢ÏÂÅÄ·½¤é¤¬ÁË¤Þ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÊÉ¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö9Ãå¤Î¾Þ¶â¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤¬5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£»È¤¤Æ»¡©²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼Â´¶¤Ï¤³¤ì¤«¤éÊ¨¤¯¤À¤í¤¦¡£¿·²¦¼Ô¤Îº£¸å¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡þ°¤Éô¡¡Âó¿¿¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë11·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£Ë¡À¯ÂçÂ´¡£107´üÀ¸¤È¤·¤Æ2015Ç¯7·î4Æü¡¢ÀÅ²¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï829Àï224¾¡¡£ÄÌ»»¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯3848Ëü±ß¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤ÏÂè67²ó¶¥ÎØº×¡Ê25Ç¯¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢72¥¥í¡¢·ì±Õ·¿A¡£