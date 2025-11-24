ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¿ì¤¦¤È¡Ö¥Î¥êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡Áó°æÍ¥¤¬¿ì¤Ã¤¿»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿²Î¡Ö5Æü´Ö¤¯¤é¤¤Ç¾Î¢¤Ë¥Ð¥ó¤Ã¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ä¡¢¶¦±é¤Î½÷Í¥¡¦Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤Î¿ì¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤Î¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡ÈÌ´¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÉÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆüÁó°æ¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¹¥¤¤È¤¤¤¦Áó°æ¤¬¡¢¼ò¤ò°û¤à¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö´ðËÜ¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¾å¸Í¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿ì¤¤Êý¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó°û¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤¬¡Ö°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Í¡£»ä¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¸å¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾å¸Í¤â¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æ°²è¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤¬¡Ö2¿Í¤È¤â¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¥Î¥êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÇÃã¶ìÃã¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Áó°æ¤ò¼ê¤Ç¼¨¤·¡ÖËÜµ¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶Ê¡£¥¢¥Ë¡¼¤Î¥È¥¥¥â¥í¡¼¡×¤È¡¢Áó°æ¤¬¥Ý¥ê¡¼Ìò¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤Ï¡Ö²¿¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö5Æü´Ö¤¯¤é¤¤¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È´°Á´¤ËÇ¾Î¢¤Ë¥Ð¥ó¤Ã¡ª¤È¡×¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¾å¸Í¤â¡Ö»ä¤âº£ÅÙÄ°¤«¤»¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£