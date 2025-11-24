µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¡È°ì»É¤·¡É¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÊø²õ¡Ö¤¦¤Ã¤Þ¡×ÀäÌ¯¥¿¥Ã¥Á¤Îº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¤Ç·èÄêµ¡±é½Ð¤Î½Ö´Ö
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ª¥µ¥¹¥Ê1¡Ý3¥½¥·¥¨¥À¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥¨¥ë¡¦¥µ¥À¡¼¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡Öº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¡×
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢º¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢32»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï60Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢73Ê¬¤Ë²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÁê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÎ¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼êDF¤È°ìÄê¤Î´Ö¹ç¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿¶¤ê¤«¤éº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢Áê¼ê2Áª¼ê¤Î´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¡¢MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤Î·èÄêµ¡¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¦¤Ã¤Þ¡×¡Ö·èÄêµ¡¤Îµ¯ÅÀ¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡Ù¤Ï¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤Ç¡Ö6¡×¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö2-1¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë