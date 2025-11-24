¡Ú¶¥ÎØ¡Û¾®ÁÒ¡¦¶¥ÎØº×¤ÏºÇÄã¿Íµ¤·èÃå¤ÎÂçÇÈÍð¡¡°¤ÉôÂó¿¿¤¬£Ç£±½é£Ö¤Ç£Ç£Ð½é½Ð¾ì·è¤á¤¿¡Ö¥Þ¥¸¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡¡Ö¶¥ÎØº×¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë
¡¡°¤ÉôÂó¿¿¡Ê£³£µ¡Ë¡áµÜ¾ë¡¦£±£°£·´ü¡¦£Ó£±¡á¤¬µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡Ë¥Þ¡¼¥¯¤«¤éºÇ½ª£³³Ñ²á¤®¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ä¾Àþ¤Çº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¡££Ç£±½é·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Þ¶â£µ£°£¹£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤È£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡Ê£±£²·î£³£°Æü¡¦Ê¿ÄÍ¡Ë¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡££²Ãå¤Ï¹Ó°æ¿òÇî¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤ÏºÇÄã£µ£°£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î£³£µËü£¹£¹£°±ß¤ÈÂçÇÈÍð¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£³«ºÅ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡££Ç£±½é·è¾¡¤Ç¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿°¤ÉôÂó¼«¿È¤¬¡Ö¥Þ¥¸¡©¤³¤ì¥Þ¥¸¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¼Â´¶¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¸¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤£Ç£±½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤ÎµÈÅÄ¤ËÁ°¤òÇ¤¤»¤¿·è¾¡¡£µÈÅÄ¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢¸å¤í¹¶¤á¤À¤Ã¤¿¾¾°æ¤¬Æ°¤¤¤Æ½çÈÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤â¤¤Ã¤Á¤êÁ°¤ØÆ°¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆºÇ½ª£²³Ñ²á¤®¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¡Ö³Ý¤«¤ê¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¹Ó°æ¤µ¤ó¤¬Á°¤ËÆ§¤ó¤À¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤±¤É¡¢Æâ¤«¤é¡Ê»³ÅÄ±Ñ¡ËÍè¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«º¹¤¹¤È¤Ï¡×¤Èº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª£³³Ñ¤«¤é£´³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤ò¤·¤Î¤¤¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¹Ó°æ¤òº¹¤·ÀÚ¤êÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¡Öº¹¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤À¤±¤Ç£¶²ó¤ÎÍî¼Ö¡£¤½¤·¤Æº£³«ºÅ¤Ï£Óµé£±ÈÉ¤Ø¤ÎÅÀ¿ô¤¬³Ý¤«¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ï²¿¤Î¤½¤Î¡£Ã±µ³¤À¤Ã¤¿£²¼¡Í½Áª¡¢½à·è¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé´ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ÌÃÖ¼è¤ê¤ÈÁö¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¥Ä¥¤âÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤Ë£Óµé£ÓÈÉ¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤Ç¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤¬º£³«ºÅ¤Ç£ÓÈÉ¤«¤é´ÙÍî¤¬·èÄê¡£ËÌÆüËÜ¤«¤é£ÓÈÉ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤ÉôÂó¤¬¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¤½¤·¤Æ£ÓÈÉ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¥Ð¥ó¥¯¤ò¶î¤±¤ë¡£¡Ö¡Ê£ÓÈÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤Þ¤º¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£