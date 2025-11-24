¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¤¬Áª¼ê¤ËÃíÊ¸¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¼«È¯Åª¶¯²½¤âÂ¥¤¹
¡¡²¤½£±óÀ¬¤ò½ª¤¨¤¿¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢65¡Ë¤¬24Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á4»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ1¾¡3ÇÔ¡£º£¸å¡¢³¤³°ÁÈ¤äÂç³ØÀ¸°Ê³°¤Ï12·î13Æü³«Ëë¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ËÎ×¤à¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡±óÀ¬½éÀï¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢7¡½61¤ÎÂç»´ÇÔ¡£Á´¶ÉÌÌ¤ÇÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ½µ¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤â10¡½41¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡ÖÍ£°ì¡¢»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡£¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÆ¤ÓÎò»ËÅª¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î°Õ¼±¼¡Âè¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÏÍèÇ¯6·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢Ã»´ü¹ç½ÉÅù¤ò½ü¤¤¤ÆÂåÉ½³èÆ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³èÆ°³«»Ï¸å¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ËÃå¼ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°´ü´ÖÃæ¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡ÖÂåÉ½¤¬Â¥¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤ÎÁªÂò¡£¤½¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÊÁª¼ê¡Ë¤Ê¤éÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î³èÆ°Ãæ¤Ë¤Ï7¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ½êÂ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ï¡Ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç³°¹ñ¿Í¤è¤ê¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£