ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£»£±ÆÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡Ù2¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÂçºå¤ÎÆñÇÈ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡Æñ¤·¤¤¤ï¡Á¤¤¤¤Ê¤ê´ØÀ¾ÊÛ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ï¡Á¡×¤È¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ë¡×
¤ª¸ß¤¤¤Ë»£±ÆÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤ÏÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÔ¤ßÊª¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Çº£²ó¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤â»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥í¥±Àè¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È¥¦¡¼¥ëÇã¤Ã¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥¦¡¼¥ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£ÊÔ¤ßÊª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡¸¶ÍÚ¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤Ï°Õ³°¤È¤ª¤Á¤ã¤á
°ìÊý¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤ÏÊ¡»Î¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅØÎÏ²È¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ªÉô²°¤ËÇ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òµÞ¤Ë»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¡»Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¡ª¡¡ÍÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬W¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡¡ÇÛµë¡§Åì±Ç/¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬¡¢1998Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡ØÉö¡Ù¤ò¸¶°Æ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃË½÷¤Î½Ð°©¡Ê¤¢¡Ë¤¤¤ÈÊÌ¤ì¡¢°¦¤ÈÈá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£