Î¹¥í¥±¤Ë£µ£°ºÐ¡¦Èþ¿Í½÷Í¥¡ÖÎï¤·¤µ¡×¤¬ÌµÁÐ¥ì¥Ù¥ë¤Ç£Ó£Î£Ó¤âÂç¶½Ê³¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¼Á´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼£Ó£Ð¡×¤¬£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È½ä¤ëÎ¹¡£¹âÌî»³¤òÉñÂæ¤Ë½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍµª¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤ÏÎ¹¥í¥±¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¡¢¥«¥á¥é¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¼Á´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¡×¡ÖÆâÅÄÍµª¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆâÅÄÍµª¤µ¤óåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¤¬Èè¤ì¤ÆÌµ¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆâÅÄÍµª¤¬¤½¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤ï¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£