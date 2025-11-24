HANA¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×MVÀ©ºî¡¡¡È¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç»£±Æ
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬¡¢20Æü¡¢21Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¼Ì¿¿¡Û¡ØNo No Girls¡ÙÈ¯¡ÖHANA¡×¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¡ÖNON STOP¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÌó7¥ö·î´Ö¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿7¿Í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎHANA¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¤Îº£¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤ËÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ¤±Ô¤Î±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦VISHOP»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥½¥í¼Ì¿¿¡Û¡ØNo No Girls¡ÙÈ¯¡ÖHANA¡×¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¡ÖNON STOP¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÌó7¥ö·î´Ö¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿7¿Í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎHANA¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¤Îº£¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤ËÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ¤±Ô¤Î±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦VISHOP»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£