¡ÖÅß¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È´¨¤¤ÌäÂê¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡ÛÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¦♡¡ÖÍ¥½¨¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï³Ú¤Á¤ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤±¤ì¤É¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éÅß¤Ï´¨¤½¤¦¡Ä¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¥·¥ã¥®ーÁÇºà¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¥ー¥×¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Î¢¥·¥ã¥®ーÁÇºà¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡¢Äø¤è¤¯¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¡£ÌÊº®¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¥·¥ã¥®ー¤ÇÃÈ¤«¤µ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÊÈ©¿¨¤ê¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢Í¥¤·¤½¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢³Ú¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¹©É×¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤Ã¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÀü¤¯¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç¤Ë
¥ï¥¤¥É¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ç¡¢µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤º¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Û¤É¤è¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ï¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¹¥ÁêÀ¤Ç¡¢¥Òー¥ë¥Öー¥Ä¤Ê¤é½Å¿´¤¬²¼¤¬¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢åºÎï¤á¤Ë´ó¤»¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M