¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂæÏÑËÜ¼ÒÍÑÃÏ¡¡ÃÏ¾å¸¢¤ÎËõ¾Ã¼êÂ³¤½ªÎ»¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤âÃå¹©¤Ø¡áÂæËÌ»ÔÄ¹
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÂæÏÑËÜ¼Ò¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¿·¸÷¿Í¼÷¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¾å¸¢¤ÎËõ¾Ã¼êÂ³¤¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤¬24Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Ãå¹©¤ÏÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂæÏÑËÜ¼Ò¤Ï¡¢ÂæËÌ»Ô¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡ÖËÌÅê»ÎÎÓ²Êµ»±à¶è¡×¤ÎT17¡¢T18¶è²è¡Ê·×3.89¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ë·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶è²è¤Ï¿·¸÷¿Í¼÷¤¬2021Ç¯¤Ë»Ô¤«¤éÃÏ¾å¸¢¤ò´ü´Ö50Ç¯¡¢·×44²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó180²¯±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÂæÏÑËÜ¼ÒÀßÃÖ¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤È¿·¸÷¿Í¼÷¤¬¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ò¾Ä¤Ï°ì»þ¡¢ç±Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¸÷¿Í¼÷¤ÏÀè·î¡¢Æ±¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Î´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤ò»Ô¤¬ÊÖ´Ô¤¹¤ë¤Î¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÃÏ¾å¸¢¤ÎËõ¾Ã¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
蔣»ÔÄ¹¤Ï24Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢T17¡¢T18¶è²è¤¬»Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£º£¸å¤Ï´ØÏ¢¤Î¿³ºº¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢ÍèÇ¯¤Ï2·î17Æü¡ËÁ°¤Ë¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹Ô¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¸÷¿Í¼÷¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡¢Âæ¿·¿·¸÷¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂæ¿·¿·¸÷FH¡¢Âæ¿·¿·¸÷¶â¹µ¡Ë¤Î¸âÅìÎ¼Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ÏÆ±Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¾å¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤òÂæÏÑ¤«¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¸÷¿Í¼÷¤ÏºÇÂç¤Î¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¢²«Îï·Ý¡¢Á¾¿Î³®¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
